Редизайн сайта и желательно верстка.

Сайт общественной организации обучающей врачей работе с детьми-инвалидами.

При переносе сайта на новый движок нужно изменить дизайн, что бы он был немного современнее.

Дизайн сайта НЕ должен быть ярким/кричащим/веселым.

Дизайн адаптивный (шаблон уже стоит - автоматическая ширина, выключение блоков на меньших разрешениях)

Не лэндинг. Без супер изысков.

Задача дизайнера:

Создать новый дизайн сайта так, что бы сайт был:

- Узнаваем (основные цвета соответствуют старому сайту)

- Оформление шапки (логотип есть - он остается без изменений), оформление подвала.

- Создание блока «ближайший семинар» (графическое оформление).

дополнительно

- создание баннеров внутренней рекламы,

- создание слайдов в слайдер с рекламой книг

на данный момент краткое задание в прикрепленном файле

Желательна верстка обновленного дизайна на уже существующий шаблон. cms – Joomla 3

От Вас:

- возможность восприятия задачи не только письменно, но и по скайпу (некоторые вещи нам проще объяснить голосом и показывая визуально)

- ориентировочная стоимость (пожалуйста четко сориентируйте: хотите взяться - за дизайн или за дизайн и вестку), примерные сроки.

- наличие портфолио, и отзывов на Вашей странице.