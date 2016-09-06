Редизайн сайта и желательно верстка.

Лендинг внутри сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт общественной организации обучающей врачей работе с детьми-инвалидами.
При переносе сайта на новый движок нужно изменить дизайн, что бы он был немного современнее.
Дизайн сайта НЕ должен быть ярким/кричащим/веселым.
Дизайн адаптивный (шаблон уже стоит - автоматическая ширина, выключение блоков на меньших разрешениях)
Не лэндинг. Без супер изысков.
Задача дизайнера:
Создать новый дизайн сайта так, что бы сайт был:
- Узнаваем (основные цвета соответствуют старому сайту)
- Оформление шапки (логотип есть - он остается без изменений), оформление подвала.
- Создание блока «ближайший семинар» (графическое оформление).
дополнительно
- создание баннеров внутренней рекламы,
- создание слайдов в слайдер с рекламой книг
на данный момент краткое задание в прикрепленном файле
Желательна верстка обновленного дизайна на уже существующий шаблон. cms – Joomla 3
От Вас:
- возможность восприятия задачи не только письменно, но и по скайпу (некоторые вещи нам проще объяснить голосом и показывая визуально)
- ориентировочная стоимость (пожалуйста четко сориентируйте: хотите взяться - за дизайн или за дизайн и вестку), примерные сроки.
- наличие портфолио, и отзывов на Вашей странице.
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