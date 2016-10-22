Редизайн - концептуальное обновление сайта.

Дизайн сайтовЗавершен25 заявок275 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ребрендинг компании и сайта со всеми вытекающими. Обновление существующего сайта. Обязательная адаптация под все устройства.

7 лет назад
guest_14731623707661
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$700
15 дней
Благодарю за отличную работу, был создан интересный и качественный дизайн сайта, соответствующий моим пожеланиям. Дизайн супер! Спасибо.
Приятное сотрудничество. Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Буду рада новым проектам.