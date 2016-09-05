Создание страницы сайта под новую услугу

Требуется выполнить редизайн сайта http://avtoximchistka.ru/ . Разработать современный дизайн, можно предложить готовый шаблон на известном движке, Текст на страницы , пункты меню и структуру опишу, от Вас дизайн, верстка и оптимизация под продвижение. Основная задача сделать современный дизайн и ...
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Добрый день. С недавнего времени наша компания решила заняться порошковой окраской автомобильных и не только дисков). Я имею ввиду еще и от мотоциклов. Так вот. для этой цели надо создать, нарисовать и сверстать красивую посадочную страницу. Честно даже пока ума не приложу. что там должно быть.
Пример сайта по порошковой окраске дисков: http://www.garage-vrn.com/?yclid=5205584951478062079
Нам нужно сделать страницу для этого сайта: www.voronezhavto.ru пока мы еще в раздумьях, в каком месте будет висеть баннер или это будет текстовая ссылка, но саму страницу можно уже нарисовать.
Что там должно быть: естественно описание. что это такое. прайс, почему стоит выбрать нас, гарантия, хорошая визуальная подача материала, можно сделать сравнение фото дисков, до и после покраски, можно сделать фотки дисков на машинах и самое главное-грамотно это все расположить на странице.
Естественно тексты какие нужны будут - закажем. это будет отдельно.
Жду Ваших конструктивных идей и предложений.
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