Создание страницы сайта под новую услугу

Добрый день. С недавнего времени наша компания решила заняться порошковой окраской автомобильных и не только дисков). Я имею ввиду еще и от мотоциклов. Так вот. для этой цели надо создать, нарисовать и сверстать красивую посадочную страницу. Честно даже пока ума не приложу. что там должно быть.

Пример сайта по порошковой окраске дисков: http://www.garage-vrn.com/?yclid=5205584951478062079

Нам нужно сделать страницу для этого сайта: www.voronezhavto.ru пока мы еще в раздумьях, в каком месте будет висеть баннер или это будет текстовая ссылка, но саму страницу можно уже нарисовать.

Что там должно быть: естественно описание. что это такое. прайс, почему стоит выбрать нас, гарантия, хорошая визуальная подача материала, можно сделать сравнение фото дисков, до и после покраски, можно сделать фотки дисков на машинах и самое главное-грамотно это все расположить на странице.

Естественно тексты какие нужны будут - закажем. это будет отдельно.

Жду Ваших конструктивных идей и предложений.