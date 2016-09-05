Дизайн посадочной страници

Необходим дизайн посадочной страницы (с адаптивным вариантом) по прототипу (в прототипе обращать внимание на структуру данных, стилистика и дизайн графических элементов может быть изменен.)

В портфолио обязательно наличие лендингов, опыт работы на веб-лансе не менее года.

Без предоплаты, безопасная сделка или пост-оплата.