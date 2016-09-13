Дизайн сайт для тренингового центра

Роман превзошел мои ожидания по качеству работы. Что понравилось? - Соблюдение сроков и скорость работы. Варианты дизайна предоставлялись в точно обговоренные сроки, приятно был удивлен срокам изготовления первого варианта дизайна. - Внимательность к мелочам. Мелкие дополнения к макету со стороны Романа, итоговый макет аккуратно собран и предоставлены все дополнительные файлы - шрифты, иконки. - Несколько вариантов оплаты работы, выбрал для себя наиболее удобный. Что не понравилось? Удивительно, но процесс разработки был поставлен идеально Романом, поэтому критичных замечаний просто нет. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество :)