Необходимо сделать новый дизайн для сайта по готовому прототипу. Тематика сайта - работа в партнёрских программах авторов видео курсов. Сайт создан на CMS Maxsite. Прошу указывать цену и сроки выполнения задания.
Сделать дизайн сайта для производителя пищевых продуктов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть мясокомбинат, которому требуется обновление сайта.
Главная страница должна быть в виде лендинга с разной информацией.
Дизайн, который нравится - ямалфактория.рф
Можно придумать что-то похожее.
Фото предоставим.
Внутренние страницы обычного формата. Меню сверху, дальше текст с картинками и футтер.
Сайт будет делаться на джумле.
Дизайн следует сделать адаптивным, чтобы на девасах просматривался без дефейса.
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