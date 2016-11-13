Сделать дизайн сайта для производителя пищевых продуктов

$190
Дизайн сайтовЗавершен48 заявок340 просмотров
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Есть мясокомбинат, которому требуется обновление сайта. 

Главная страница должна быть в виде лендинга с разной информацией. 

Дизайн, который нравится - ямалфактория.рф

Можно придумать что-то похожее.

Фото предоставим.

Внутренние страницы обычного формата. Меню сверху, дальше текст с картинками и футтер.

Сайт будет делаться на джумле.

Дизайн следует сделать адаптивным, чтобы на девасах просматривался без дефейса. 

Дизайн сайта
7 лет назад
afikus
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад
$190
10 дней
Работа выполнена качественно в оговоренные сроки. Спасибо!
Спасибо Алексею за заказ, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
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