Нужно создать дизайн главной страницы DLE

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок218 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать дизайн главной страницы , на подобии этих сайтов:

http://xn----8sbgfi4ajjg.xn--p1ai/

http://stroymir53.ru/

http://rus-bani.com/

http://sk-domostroi.ru/

Полное ТЗ, составляю.

7 лет назад
Mazdov
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
7 лет назад
$250
10 дней
Делаем сайт под ключ, по этому проекту Макет главной сделан безупречно, терпеливая Марго, отвечает лояльно на все мои глупые вопросы и вызывает уважения. Продолжаем работать )
Спасибо за сотрудничество. Было приятно работать. Буду рада новым проектам.
  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна сайта

    $230

    Добрый день. Нужно разработать дизайн на основе прототипов. Стилистика - информационный, flat. Всего 18 стр, в том числе - главная. Внутренние все примерно одинаковы.

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать макет лэндинг страницы

    Нужен макет для лэндинг страницы. Тематика: оптовая торговля, фармацевтика Лендинг небольшой - по размеру всего 650х550 px Содержания немного:  1 форма на 7 полей, заголовок и 2 параграфа текста. Макет будет вставляться на готовую страницу, поэтому ни хедера, ни ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн

    Нужно разработать дизайн главной страницы сайта по готовому прототипу.  Больше информации, а также материал – в личной переписке.   Укажите в ответе цену и сроки.

    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    7 лет назад