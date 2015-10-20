afikus

Алексей afikus

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Ищу добросовестных и обязательных исполнителей для долгосрочного сотрудничества
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$700
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оформить бизнес-презентацию PowerPoint

    Есть презентация, её надо оформить, вставить картинки, шрифты и прочее.  13 слайдов. Все должно быть информативно, просто и со вкусом, чтобы было понятно, что над презентацией работали профессионалы. Желательна инфографика. Срок - 1 ...

    PowerPoint
    Презентации15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подготовить материалы и разместить на сайте

    Требуется исполнитель для выполнения работы по наполнению сайта по финансовой грамотности информацией.  Оплата 120 руб/1000 символов. Плюс за каждое размещение по 50 руб. Всего требуется написать и согласовать со мной примерно 10 материалов.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать дизайн сайта для производителя пищевых продуктов

    $190

    Есть мясокомбинат, которому требуется обновление сайта.  Главная страница должна быть в виде лендинга с разной информацией.  Дизайн, который нравится - ямалфактория.рф Можно придумать что-то похожее. Фото предоставим. Внутренние страницы ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать 5 статей по финансовой грамотности и разместить на joomla

    Требуется написание 5 статей на тему личных финансов, финансовой грамотности, заработку в интернете, и разместить их на сайте под системой управления CMS Joomla 2.5 и 3.6 Статьи должны быть уникальными, легко читаемыми.  При ...

    Написание статейJoomla
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Виртуальный ассистент для выполнения разных задач

    Ищу исполнительного помощника для выполнения разных задач:  - общение в соцсетях - наполнение сайтов - поиск информации - поиск исполнителей для выполнения разноого рода задач - рерайтинг и копирайтинг ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать HTML анимированный баннер

    Гугл и Яндекс отказываются от Флеш. Мы идем за ними. Для размещения рекламы на нашем сайте надо сделать рекламный баннер для одной конторы. Количество слайдов до 6. Размер 300-высота, 250-ширина в пикселях. ...

    HTML
    Анимация11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать баннер анмированный

    $15

    Надо сделать баннер на тему рекламы интернет-магазина - http://podguznik83.ru/ Баннер будет размещаться на сайте Инфо83. 300 пкс высотка, 250пкс ширина. Информация для баннера есть на сайте.

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка дизайна сайта для спортивного учреждения

    Надо сделать главную страницу и 8 внутренних страниц (новости, расписание занятий, блог новостей, список новостей, страница новости, фотогалерея, страница преподавателей, ГТО). Адаптивный дизайн. Сайт будет делаться на Joomla. Мы даём логотип, адрес работающего ...

    Joomla
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется контент-менеджер на Инфо83

    $115

    Задачи: 1. ежедневный (кроме выходных) рерайт новостей с региональных сайтов и публикация их на Инфо83 в течение рабочего дня не менее 6 новостей в день. 2. обновление старой текстовой информации на сайте и ...

    Копирайтинг68 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайт на Joomla 3. Дизайн есть.

    $400

    Сделать качественно и функционально сайт. Верстка адаптивная. ТЗ прикрепляю. Оно не особо широкое. В основном весь функционал виден в дизайне. Несколько скринов прикрепляю. Готов описать функционал по каждой странице. Срок 2 недели. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта на Joomla 3. Дизайн готов.

    $330

    Дизайн главной и внутренних страниц готов. Несколько страниц прикрепляю. Сайт делается на Джумле. Надо сделать шаблон и настроить весь функционал. Максимальный срок - 2 недели. На каком компоненте будем реализовывать функционал тендеров? ...

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать рекламный флеш-баннер или gif-баннер для сайта Инфо83

    $15

    Надо сделать баннер для фирма такси. Формат 250пкс ширина, 300пкс высота. Надо, чтобы машинка подъезжала, сигала фарами. Потом услуги высвечивались. Ничего сложного. Баннер будет размещаться ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать анимированный баннер для рекламы на сайте

    $10

    Баннер будет вертеться на сайте info83.ru в правой колонке Хочется разбить его к примеру на три картинки, которые будут сменяться. Первая например картинка кошек, вторая наши плюсы (цена, ассортимент, доставка), а третья ...

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенести материалы на сайт, сделанный на Joomla 3

    Необходимо перенести материалы с сайта dshiisk.ru, сделанном на Битриксе перенести на сайт dshi-isk.ru, сделанном на Joomla. Необходимо выстроить понятную логичную структуру категорий, материалов и пунктов меню на сайте. Все материалы из раздела новостей ...

    Joomla
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать 5 баннеров для слайд-шоу интернет-магазина

    $15

    Необходимо сделать 5 баннеров для слайд-шоу интернет-магазина http://tdk83.ru Размеры баннеров - 985 х 300 1 и 2 Баннеры - продукция Бювардо. Картинки и информацию краткую описательную берем тут - http://www.buvardo.ru/ ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программист 1С-Битрикс

    Требуется на сдельную работу программист сайтов на 1С-Битрикс. Периодически возникают задачи, которые надо оперативно выполнять. Задачи самые разнообразные: Сверстать шаблон, повесить баннер, сделать слайд-шоу, добавить раздел на сайт, удалить 1000 материалов с сайта, ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекламный баннер про беседку для VK

    $8

    Нужен баннер рекламный для VK и для размещения на сайте. Вертикальная ориентация 2:3. Основная мысль, которая должна быть отражена: весь февраль акция! 5 часов беседки за 2,5 тысячи рублей. Баннер должен быть ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Удаленный журналист-рерайтер

    $90

    Сайту info83.ru требуется удаленный журналист, который будет находить, рерайтить и размещать по несколько новостей в день на сайте Инфо83. Новости ищем на сайтах Ненецкого АО, рерайтим, делаем свой заголовок и размещаем. Новости ...

    Копирайтинг252 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$700
10 баллов
8 лет назад
Разработка дизайна сайта грузоперевозок
Работаем с Алексеем уже не первый раз, все супер!!! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Хороший добрый дизайн. Максим внес все необходимые правки и доработки.
Ответный отзыв
Lidasik
38 лет
12 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$20
9 баллов
8 лет назад
Написать 5 статей по финансовой грамотности и разместить на joomla
JoomlaНаписание статей
Все ок! Спасибо за сотрудничество.
Лида работает качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$190
10 баллов
8 лет назад
Сделать дизайн сайта для производителя пищевых продуктов
Joomla
Спасибо Алексею за заказ, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
Работа выполнена качественно в оговоренные сроки. Спасибо!
Ответный отзыв
Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$330
10 баллов
10 лет назад
Создание сайта на Joomla 3. Дизайн готов.
HTMLJoomla
Доволен работой с Алексеем! Задача была поставлена предельно четко. Постоянное сопровождения работы, оплата в срок... Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Работа сделана качественно и в срок. Сотрудничеством доволен. Дмитрий, спасибо!
Ответный отзыв
SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сделать рекламный флеш-баннер или gif-баннер для сайта Инфо83
Отлично поработали с Алексеем. Доволен сотрудничеством с ним. РЕКОМЕНДУЮ, 10 БАЛЛОВ!!!
Баннер понравился, сделал все в срок и четко. Исправления и доделки Виталий произвел. Спасибо!
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