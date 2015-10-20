Сайт красивый, интересный с всеми пожеланиями и заморочками заказчика.
- $700Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть презентация, её надо оформить, вставить картинки, шрифты и прочее. 13 слайдов. Все должно быть информативно, просто и со вкусом, чтобы было понятно, что над презентацией работали профессионалы. Желательна инфографика. Срок - 1 ...Презентации15 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется исполнитель для выполнения работы по наполнению сайта по финансовой грамотности информацией. Оплата 120 руб/1000 символов. Плюс за каждое размещение по 50 руб. Всего требуется написать и согласовать со мной примерно 10 материалов.Копирайтинг14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $190
Есть мясокомбинат, которому требуется обновление сайта. Главная страница должна быть в виде лендинга с разной информацией. Дизайн, который нравится - ямалфактория.рф Можно придумать что-то похожее. Фото предоставим. Внутренние страницы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется написание 5 статей на тему личных финансов, финансовой грамотности, заработку в интернете, и разместить их на сайте под системой управления CMS Joomla 2.5 и 3.6 Статьи должны быть уникальными, легко читаемыми. При ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищу исполнительного помощника для выполнения разных задач: - общение в соцсетях - наполнение сайтов - поиск информации - поиск исполнителей для выполнения разноого рода задач - рерайтинг и копирайтинг ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
Гугл и Яндекс отказываются от Флеш. Мы идем за ними. Для размещения рекламы на нашем сайте надо сделать рекламный баннер для одной конторы. Количество слайдов до 6. Размер 300-высота, 250-ширина в пикселях. ...Анимация11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Надо сделать баннер на тему рекламы интернет-магазина - http://podguznik83.ru/ Баннер будет размещаться на сайте Инфо83. 300 пкс высотка, 250пкс ширина. Информация для баннера есть на сайте.Баннеры1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Надо сделать главную страницу и 8 внутренних страниц (новости, расписание занятий, блог новостей, список новостей, страница новости, фотогалерея, страница преподавателей, ГТО). Адаптивный дизайн. Сайт будет делаться на Joomla. Мы даём логотип, адрес работающего ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $115
Задачи: 1. ежедневный (кроме выходных) рерайт новостей с региональных сайтов и публикация их на Инфо83 в течение рабочего дня не менее 6 новостей в день. 2. обновление старой текстовой информации на сайте и ...Копирайтинг68 заявокЗакрыт10 лет назад
- $400
Сделать качественно и функционально сайт. Верстка адаптивная. ТЗ прикрепляю. Оно не особо широкое. В основном весь функционал виден в дизайне. Несколько скринов прикрепляю. Готов описать функционал по каждой странице. Срок 2 недели. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $330
Дизайн главной и внутренних страниц готов. Несколько страниц прикрепляю. Сайт делается на Джумле. Надо сделать шаблон и настроить весь функционал. Максимальный срок - 2 недели. На каком компоненте будем реализовывать функционал тендеров? ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Надо сделать баннер для фирма такси. Формат 250пкс ширина, 300пкс высота. Надо, чтобы машинка подъезжала, сигала фарами. Потом услуги высвечивались. Ничего сложного. Баннер будет размещаться ...Анимация1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Баннер будет вертеться на сайте info83.ru в правой колонке Хочется разбить его к примеру на три картинки, которые будут сменяться. Первая например картинка кошек, вторая наши плюсы (цена, ассортимент, доставка), а третья ...Анимация15 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо перенести материалы с сайта dshiisk.ru, сделанном на Битриксе перенести на сайт dshi-isk.ru, сделанном на Joomla. Необходимо выстроить понятную логичную структуру категорий, материалов и пунктов меню на сайте. Все материалы из раздела новостей ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Необходимо сделать 5 баннеров для слайд-шоу интернет-магазина http://tdk83.ru Размеры баннеров - 985 х 300 1 и 2 Баннеры - продукция Бювардо. Картинки и информацию краткую описательную берем тут - http://www.buvardo.ru/ ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется на сдельную работу программист сайтов на 1С-Битрикс. Периодически возникают задачи, которые надо оперативно выполнять. Задачи самые разнообразные: Сверстать шаблон, повесить баннер, сделать слайд-шоу, добавить раздел на сайт, удалить 1000 материалов с сайта, ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $8
Нужен баннер рекламный для VK и для размещения на сайте. Вертикальная ориентация 2:3. Основная мысль, которая должна быть отражена: весь февраль акция! 5 часов беседки за 2,5 тысячи рублей. Баннер должен быть ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $90
Сайту info83.ru требуется удаленный журналист, который будет находить, рерайтить и размещать по несколько новостей в день на сайте Инфо83. Новости ищем на сайтах Ненецкого АО, рерайтим, делаем свой заголовок и размещаем. Новости ...Копирайтинг252 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $900
Разработка дизайнов для Детской школы исксств, детского садика №1, центра занятости населения.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад