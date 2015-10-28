Сделать баннер анмированный

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Надо сделать баннер на тему рекламы интернет-магазина - http://podguznik83.ru/
Баннер будет размещаться на сайте Инфо83. 300 пкс высотка, 250пкс ширина.
Информация для баннера есть на сайте.
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