Дизайнер для создания баннера, срочно

БаннерыЗавершен20 заявок353 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно требуется дизайнер для создания баннера на спортивную тематику! Все подробности и ТЗ в личку.

8 лет назад
natalieo
Наталья 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Achrem
Галина 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$14
1 день
Хороший профессионал. Соблюдает сроки, творчески подходит к заданию. Выполненной работой довольны, будем предлагать дальнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик - рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Создание трёх анимированных баннеров для сервиса AppRating

    $50

    Сервис [url=http://apprating.ru]AppRating.ru[/url] предназначен для продвижения в топ рейтингов Google Play и Apple Store мобильных приложений, путём покупки мотивированных установок у нашего сервиса.  Сервис в свою очередь платит своим исполнителям, за установки приложений наших рекламодателей (мотивирует ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн рекламного баннера для интернет сайта. Тематика: Новый Год

    Требуется изготовить рекламный баннер для сайта. Скрин прикрепляю. Тематика - Новый год, костюмы деда Мороза, костюмы снегурочки, искусственные елки.  Пример ужасного баннера в самом верху скрина.

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер 940х90

    Баннер 940х90 под ивент http://legalaid.ua/ua/event/forum-nerukhomosti Требования здесь - https://dom.ria.com/ru/price/view/?requirements=1

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Flash баннер под БаЯн

    Приветствую! нужен исполнитель flash баннеров, знакомый с правилами и стандартами БаЯна пример того, что хочу получить http://avatars-fast.yandex.net/get-mcb/BnlQcelZsOeGudbt82wcYQ/swf?rnd=806564&amp;link1 !!! первый заказ БЕЗ предоплаты !!!

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннеры на тему хэллоуина

    Уважаемые дизайнеры, для проекта нужно отрисовать два баннера на тему хэллоуина. Один вертикальный с анимацией, второй статичный горизонтальный. Пожалуйста, указывайте стоимость сразу, хотя бы примерную.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер для интернет-магазина

    $6

    Здравствуйте! Нужен баннер для демонстрации продукта в интернет-магазине шаблонов для вырезания из бумаги. Есть образец (в PSD формате) и необходимые графические материалы. Необходимо выполнить небольшую корректировку оформления, изменить название и вставить другой шаблон. Пример - в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннер

    Баннер для розыгрыша маски NEXXT для волос в бесплатной группе города. Указать сроки - начало 28 октября, конец 4 ноября. Условия: добавиться в друзья к Светлане Мазловой, и сделать репост записи. Приз нужно забрать самостоятельно. ...

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Фон и надпись для наружней вывески

    $2

    Добрый день. необходимо сделать баннер (вывеска магазина), я скидываю логотип. для него нужен яркий фон и надпись. От Вас нужно сделать 1. Яркий фон 2. Надпись внизу красиво - магазин детской одежды. Баннер 2,5 м ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать баннер

    Здравствуйте! Нужен баннер. С анимацией - чтобы блестел или переливался. Пример текущего неанимированного баннера (возможно переакцентировать внимание со слов на изображение, так как сейчас изображение слабоватое): https://www.dropbox.com/s/3r0mty8fq416x37/swarovski.png?dl=0 Также можно использовать другие изображения для большего впечатления, например с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад