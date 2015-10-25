Фон и надпись для наружней вывески

Добрый день. необходимо сделать баннер (вывеска магазина), я скидываю логотип. для него нужен яркий фон и надпись. От Вас нужно сделать 1. Яркий фон 2. Надпись внизу красиво - магазин детской одежды. Баннер 2,5 м х 2 м. нужен смотрибельный яркий фон и чтоб была читабельна надпись . все предельно просто и ясно. пишите конкретные предложения. если есть ссылки на портфолио по данной тематике, приветствуется