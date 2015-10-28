Баннер для перехода на страницу

Имеется интернет-магазин на редизайне [url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftest.flyshoes.ru]test.flyshoes.ru[/url], поменялись корпоративные цвета, есть группа в ВК [url=http://vk.com/flyshoesru]http://vk.com/flyshoesru[/url] , так как цвета поменялись нужен редизайн аватара группы, меню группы не нужно! На аватаре должен быть логотип с сайта test.flyshoes.ru и как в группе сейчас надпись ...