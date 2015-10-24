Дизайн баннера Роллы

Установить баннер Google Adsense размером 728х90 в шапке сайта на WP http://24инфо.рф
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Требуется изготовить дизайн баннера, текст готов, осталось только воплотить в жизнь!
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