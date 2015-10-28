Прорисовка макетов для баннеров

БаннерыЗавершен15 заявок177 просмотров
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Добрый день.

Нужно нарисовать макеты кадров для баннера.

Стилистика примерно такая: http://www.moat.com/search/results?brand[0]=poise&ad=4368125

http://www.moat.com/search/results?brand[0]=poise&ad=4368125

Сценарий я дам отдельно. В принципе, нужны простые, но стильные баннеры.

Жду заявки со ссылками на работы

8 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Achrem
Галина 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Галина замечательно и очень быстро справиалась с заданием. Очень красиво получилось! Буду обращаться еще!
Отличный заказчик, рекомендую!!!
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