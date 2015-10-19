Создание рекламы сайта на основе эскиза

БаннерыЗакрыт4 заявки170 просмотров
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Необходимо качественно сделать рекламу интернет-магазина детской одежды . Будет располагаться на самом сайте. За основу идеи дизайна взять мой набросок. Пожалуйста, никакой халтуры. Все должно быть качественно и со вкусом. Уточняю по эскизу если не понятно: квартира, домашняя атмосфера, глава семейства на диване у телевизора, играющие друг с другом дети, жена встречающая в дверях курьера пакетами товаров. Присылайте предложения по цене и срокам а также ваши вопросы о работе. 

Размеры  Ширина 776 px. Высота – до 250 px

8 лет назад
Mr_Frost
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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