Сделать 2 файла в Color Draw

БаннерыЗакрыт11 заявок210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо в ближайшие дни сделать 2 файла в формате Color Draw с контактами компании и минимальным дизайном придерживаясь корпоративного стиля компании.

Кто заинтересован, отвечайте пожалуйста на мою почту с указанием примерного бюджета. Оплата после согласования на киви, вебмани или карту сбербанк.

8 лет назад
Rafaellina
Ольга 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Изготовление баннера

    Необходимо изготовить баннер для портала [url=http://www.oknamedia.ru/]http://www.oknamedia.ru[/url] в верхней строке "Qunell".. сейчас там уже есть наш баннер.    Для баннера есть 2 ключевые фразы: Декоративные откосы Qunell. Qunell – откосы, о которых хочется рассказать. Это все нужно обыграть, чтобы было цепляюще, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер HTML5 – нужна помощь

    Короче сделал в Adobe Edge Animate баннер...   все получилось круто, при запуске баннер запускается, анимация проигрывается..   программа создала целый архив файлов, среди которых сам баннер, его исходник, графические и скриптовые файлы...   я отправляю этот архив на площадку, но ...

    HTML
    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статичные баннеры для КМС

    $10

    Разработать баннеры для рекламы в Контекстно-медийной сети Google. 1 баннер в 7-и размерах. Тематика Жилой комплекс. Баннеры нужны постоянно.

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер HTML5 – нужна помощь

    Короче сделал в Adobe Edge Animate баннер...  все получилось круто, при запуске баннер запускается, анимация проигрывается..  программа создала целый архив файлов, среди которых сам баннер, его исходник, графические и скриптовые файлы...  я отправляю этот архив на площадку, но ...

    HTML
    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменение размера и расширения изображений

    Здравствуйте! Необходимо разработать комплект баннеров по образцу (образец во вложенных файлах). Исходники в формате .cdr. Для каждого файла (потолки/окна/балконы) нужен свой комплект банеров. Во вложенных файлах образец. Ссылка на исходники https://www.dropbox.com/s/sa4oknlro5ndygr/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.rar?dl=0 Просьба в заявках указывать сроки и стоимость.

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изготовление уникальных плакатов JPG для размещения на интернет-ресурс

    Необходимо быстро ([b]в срок с 22 по 26 октября[/b]) создать призывающие плакаты для размещения на интернет - ресурсах и СМИ, хорошего качества и с сильным эмоциональным посылом. Креативная задумка и уникальность - приветствуются. Цель плакатов - мотивировать ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн рекламных банеров для проекта

    Хочется несколько статических красивых профессионально выполненных баннеров для проекта babeleo.com для размещения на сайтах партнерах. 728x90 240 x 400 По две-три вариации. (светлый/темный варианты). Потом другие размеры/варианты. Требования: красиво, учитывая дизайна сайта (цветовую гамму, шрифт)

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер GIF 234*60

    $50

    Нужен баннер для форума, анимированный, размер 234*60. до 100кб сделать на белом фоне в "стиле" набранного (или набираемого) текста в программе MS Word. текст и коментарии:  pastebin.com/6ANty87J

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад