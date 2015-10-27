Сделать баннер

Необходимо в ближайшие дни сделать 2 файла в формате Color Draw с контактами компании и минимальным дизайном придерживаясь корпоративного стиля компании. Кто заинтересован, отвечайте пожалуйста на мою почту с указанием примерного бюджета. Оплата после согласования на ...
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