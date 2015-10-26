Баннер. Акции для группы в Контакте

БаннерыЗавершен11 заявок177 просмотров
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Баннер акции по розыгрышу видеорегистратор за репост записи. По типу " сделай репост – выиграй видеорегистратор". Тематика экспертиза после дтп.

видеорегистратор - http://www.ulmart.ru/goods/237404

Бюджет 300 руб.

8 лет назад
aeb
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Sly_imp
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
26 отзывов(-3)
8 лет назад
$4
1 день
Все отлично всем рекомендую.
Отличный заказчик.Рекомендую.
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