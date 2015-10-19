Графические рекламные баннеры для соц.сетей

Необходимо качественно сделать рекламу интернет-магазина детской одежды . Будет располагаться на самом сайте. За основу идеи дизайна взять мой набросок. Пожалуйста, никакой халтуры. Все должно быть качественно и со вкусом. Уточняю по эскизу если не ...
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Создать 3 баннера с одинаковым наполнением, но разных размеров, согласно требований ВК, Одноклассники и ФБ. Наполнение - текст + фото +фон. Срок выполнения на сегодня.
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