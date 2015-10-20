Придумать и нарисовать баннеры. Креатив приветствуется!

Необходимо изготовить баннер для портала [url=http://www.oknamedia.ru/]http://www.oknamedia.ru[/url] в верхней строке "Qunell".. сейчас там уже есть наш баннер. Для баннера есть 2 ключевые фразы: Декоративные откосы Qunell. Qunell – откосы, о которых хочется рассказать. Это все нужно обыграть, чтобы было цепляюще, ...