Придумать и нарисовать баннеры. Креатив приветствуется!

БаннерыЗакрыт23 заявки228 просмотров
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Для сайта объявлений - http://CENQ.ru нужно нарисовать баннеры и придумать их.

Пожеланий особых нет, баннеры нужны будут разных форматов.

Тема баннеров:

- Продадим всё ваше

- Подать объявление

- Продать не нужное

- Купить выгодно

.... ну и так далее

Ищется креативный исполнитель, которому не нужно будет скидывать свои пожелания и желаемый текст...

Тестовый баннер приветствуется...

8 лет назад
crack1
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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