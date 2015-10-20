Придумать и нарисовать баннеры. Креатив приветствуется!

Добрый день дорогие исполнители. Нам нужно из готового дизайн-макета сделать анимированный флеш баннер для сайта. Баннер будет рекламного характера. Ждем заявки от исполнителей с хорошим портфолио в данной сфере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта объявлений - http://CENQ.ru нужно нарисовать баннеры и придумать их.
Пожеланий особых нет, баннеры нужны будут разных форматов.
Тема баннеров:
- Продадим всё ваше
- Подать объявление
- Продать не нужное
- Купить выгодно
.... ну и так далее
Ищется креативный исполнитель, которому не нужно будет скидывать свои пожелания и желаемый текст...
Тестовый баннер приветствуется...
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