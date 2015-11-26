Стильные баннера для рекламы на сайтах

$100
БаннерыЗавершен16 заявок197 просмотров
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Здравствуйте,необходимо разработать около 12 одинаковых по концепции баннеров разных размеров.

И Динамических (Гиф или Флеш) и статичных.

Маленькие делаем статичные,большие динамические.

Все требования в архиве в приложении.

Сроки 2  полных дня.

Работать необходимо до полного утверждения заказчиком.

Четко,оперативно реагировать на правки

8 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$130
3 дня
Профессионал своего дела,хороший человек. Рекомендую !
Всё хорошо.
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