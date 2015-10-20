Евро флаер

Необходимо качественно сделать рекламу интернет-магазина детской одежды . Будет располагаться на самом сайте. За основу идеи дизайна взять мой набросок. Пожалуйста, никакой халтуры. Все должно быть качественно и со вкусом. Уточняю по эскизу если не ...