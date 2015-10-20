Качественно создать gif-баннер всех размеров

Для сайта объявлений - [url=http://CENQ.ru]http://CENQ.ru[/url] нужно нарисовать баннеры и придумать их. Пожеланий особых нет, баннеры нужны будут разных форматов. Тема баннеров: - Продадим всё ваше - Подать объявление - Продать не нужное - Купить выгодно .... ну и так далее Ищется ...
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Нужно сделать Баннеры следующих размеров
Вертикальные:
100x100 ;120x240; 200x300; 240x400; 300x300
Горизонтальные:
468x60; 600x90; 728x90
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