Качественно создать gif-баннер всех размеров

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Нужно сделать Баннеры следующих размеров

Вертикальные:

100x100 ;120x240; 200x300; 240x400; 300x300

Горизонтальные:

468x60; 600x90; 728x90

8 лет назад
kabaro
32 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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