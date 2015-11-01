Сделать gif-баннеры

БаннерыЗавершен1 заявка93 просмотра
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Нужно сделать Баннеры следующих размеров

Вертикальные:

100x100 ;120x240; 200x300; 240x400; 300x300

Горизонтальные:

468x60; 600x90; 728x90

8 лет назад
kabaro
32 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ninui
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$35
5 дней
Александра, спасибо Вам огромное. Все было сделано быстро и в сроки. С Вами приятно работать. Еще не раз воспользуюсь вашими услугами))))
Дмитрий, спасибо Вам за проект. С Вами было очень приятно работать) Понятное ТЗ, на уточняющие вопросы даны все ответы, оплата в срок. Рекомендую :)
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