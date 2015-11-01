Сделать gif-баннеры

Необходимо разработать дизайн 3-х слайдеров для сайта проектно-строительной компании Темы слайдеров 1. Комплексное строительство (строительство объектов от концепции до ввода объекта в эксплуатацию) 2. Строительство 3. Проектирование Каждый слайдер минимум из 3х слайдов Слайд должен подразумевать динамику Так же тексты в слайдеры ...
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Нужно сделать Баннеры следующих размеров
Вертикальные:
100x100 ;120x240; 200x300; 240x400; 300x300
Горизонтальные:
468x60; 600x90; 728x90
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