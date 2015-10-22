Для сайта объявлений - [url=http://CENQ.ru]http://CENQ.ru[/url] нужно нарисовать баннеры и придумать их. Пожеланий особых нет, баннеры нужны будут разных форматов. Тема баннеров: - Продадим всё ваше - Подать объявление - Продать не нужное - Купить выгодно .... ну и так далее Ищется ...