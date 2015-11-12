3 баннера на главную страницу сайта

$45
БаннерыЗавершен7 заявок629 просмотров
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#1$30
#2$15

На новый сайт магазина микронаушников (скрытые наушники для сдачи экзаменов - nanomagno.ru), нужно сделать 3 баннера + 1 оформить фото с надписью (в коце т.з)

Прикреплён дизайн нового сайта и 3 примера баннера конкурента.

Баннеры нужно выполнить:

- в общей стилистике сайта,

- чтоб смотрелось стильно, по молодёжному,

- тексты можно взять с примеров, лишние слова выбросить, оставить суть, чтобы было лаконично,

- в исходниках оставить слои и шрифты, чтобы текст в фотошопе можно было потом самому редактировать,

- в целом по дизайну основное требование - как всегда сочетание простоты и красоты.

Также нужно создать простой баннер с фотографией самого набора (Компакт Нано), с надписью "Самый незаметный набор".

Жду качественные работы, поэтому сделал 2 призовых места.

8 лет назад
Danilmos
Даниэль 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победители конкурса
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
#1
Был конкурс на создание баннеров по определенной тематике, исполнитель справился с заданием наилучшим образом. Учитывал все правки и пожелания, работой доволен, рекомендую!
Интересный проект, профессиональный заказчик. Рекомендую!!!
yuliamukina
Юлия 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
#2
Был конкурс на прорисовку баннеров, исполнитель проделал одну лучших работ, с учётом всех требований. Как бонус исполнитель сделал ещё один баннер не входящий в т.з, за что отдельное спасибо! Приятно было сотрудничать, рекомендую.
Было приятно поработать, своевременная оплата, рекомендую хорошего заказчика.
Заявки фрилансеров
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
#1
yuliamukina
Юлия 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
#2
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