3 баннера на главную страницу сайта

Добрый день. Нужно нарисовать макеты кадров для баннера. Стилистика примерно такая: [url=http://www.moat.com/search/results?brand%5b0%5d=poise&ad=4368125]http://www.moat.com/search/results?brand[0]=poise&ad=4368125[/url] [url=http://www.moat.com/search/results?brand%5b0%5d=poise&ad=4368125]http://www.moat.com/search/results?brand[0]=poise&ad=4368125[/url] Сценарий я дам отдельно. В принципе, нужны простые, но стильные баннеры. Жду заявки со ссылками на работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На новый сайт магазина микронаушников (скрытые наушники для сдачи экзаменов - nanomagno.ru), нужно сделать 3 баннера + 1 оформить фото с надписью (в коце т.з)
Прикреплён дизайн нового сайта и 3 примера баннера конкурента.
Баннеры нужно выполнить:
- в общей стилистике сайта,
- чтоб смотрелось стильно, по молодёжному,
- тексты можно взять с примеров, лишние слова выбросить, оставить суть, чтобы было лаконично,
- в исходниках оставить слои и шрифты, чтобы текст в фотошопе можно было потом самому редактировать,
- в целом по дизайну основное требование - как всегда сочетание простоты и красоты.
Также нужно создать простой баннер с фотографией самого набора (Компакт Нано), с надписью "Самый незаметный набор".
Жду качественные работы, поэтому сделал 2 призовых места.
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