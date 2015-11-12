3 баннера на главную страницу сайта

# 1 — $ 30 # 2 — $ 15

На новый сайт магазина микронаушников (скрытые наушники для сдачи экзаменов - nanomagno.ru), нужно сделать 3 баннера + 1 оформить фото с надписью (в коце т.з)

Прикреплён дизайн нового сайта и 3 примера баннера конкурента.

Баннеры нужно выполнить:

- в общей стилистике сайта,

- чтоб смотрелось стильно, по молодёжному,

- тексты можно взять с примеров, лишние слова выбросить, оставить суть, чтобы было лаконично,

- в исходниках оставить слои и шрифты, чтобы текст в фотошопе можно было потом самому редактировать,

- в целом по дизайну основное требование - как всегда сочетание простоты и красоты.

Также нужно создать простой баннер с фотографией самого набора (Компакт Нано), с надписью "Самый незаметный набор".

Жду качественные работы, поэтому сделал 2 призовых места.