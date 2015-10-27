Создание 2-х баннеров

БаннерыЗавершен23 заявки272 просмотра
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ДОбрый день! 

Необходимо создать 2 баннера. У каждого будет 3 сменные картинки, и недвижимые надписи.

Нужно оперативно подготовить в ближайшее время.

8 лет назад
Loft_Art_Studio
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
lorelai891
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Все хорошо, вошла даже в положение по срокам и задержалась на работе до полного согласования. Рекомендую!
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