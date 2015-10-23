Установить баннер в шапку сайта

Добрый день, нужны баннеры для рекламы: статичные + пара html5 Примерные сюжеты пока формируем, есть набросок для анимированного баннера. ТЗ прикладываю https://docs.google.com/document/d/1fF6o3asfXNHKXtpLfCFJtnNYyXC1POdfPfb1xB16zAQ/edit статичные https://docs.google.com/document/d/1y5wiQ5S0d6wh1u3ZKalVR-wdfC09Hp8mHpnGyM7Vg_g/edit анимированные Указывайте стоимости и то, чем вы можете помочь: дизайн, анимация, сюжет С уважением, Юлия