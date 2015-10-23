Нужен слайд для слайдера

$2
БаннерыЗакрыт3 заявки174 просмотра
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Нужен баннер для слайдера. Сделать сегодня. На выходе исходники в фотошопе и картинка в джпег.

100 рублей на любой кошелек. Макет - исполнителю.

8 лет назад
Klevermart
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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