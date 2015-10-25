Требуется изготовитель баннеров Flash, Gif

Нужно создать flat model design иконку и обложку для продукта. В результате должно получиться: [list][*]Иконку - JPEG 80x80px [*]Обложку - JPEG 590x300px [*]PSD файл со слоями [*]Шрифт (если использовался кастомный шрифт) [*]Все текстовые поля должны быть редактируемыми [/list] Все детали предоставим после указания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо изготовление баннеров Flash и Gif. Сроки - 1 сутки после получения ТЗ. Оплата - 10$ Gif, 15$ Flash. Метод оплаты Webmoney.
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