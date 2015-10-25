Требуется изготовитель баннеров Flash, Gif

$15
БаннерыЗакрыт18 заявок191 просмотр
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Необходимо изготовление баннеров Flash и Gif. Сроки - 1 сутки после получения ТЗ. Оплата - 10$ Gif, 15$ Flash. Метод оплаты Webmoney.

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8 лет назад
dkazankov
Дмитрий 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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