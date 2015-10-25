Баннеры в шапку сайта (акции, скидки и т.д.)

Имеется интернет-магазин на редизайне [url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftest.flyshoes.ru]test.flyshoes.ru[/url], поменялись корпоративные цвета, есть группа в ВК [url=http://vk.com/flyshoesru]http://vk.com/flyshoesru[/url] , так как цвета поменялись нужен редизайн аватара группы, меню группы не нужно! На аватаре должен быть логотип с сайта test.flyshoes.ru и как в группе сейчас надпись ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать баннеры в шапку сайта potolki.bz
Все должно быть в одном стиле. По количеству три-четыре штуки.
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