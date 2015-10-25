Дизайн Аватара Вконтакте

Имеется интернет-магазин на редизайне test.flyshoes.ru, поменялись корпоративные цвета, есть группа в ВК http://vk.com/flyshoesru , так как цвета поменялись нужен редизайн аватара группы, меню группы не нужно!

На аватаре должен быть логотип с сайта test.flyshoes.ru и как в группе сейчас надпись "интернет магазин брендовой обуви" (если поместится, то дописать "и акссесуаров", это все должно уместиться в иконку или миниатюру группы). Аватар должен соответствовать корпоративным цветам. Примеры работ с нашими цветами во вложении, логотип можете запросить если начнем работать. Внизу должен быть телефон "+7(495)991-91-55 для звонков и ниже номер +7(916)767-17-20 для Viber и WhatsApp (обозначить так чтобы было понятно что номер именно для Viber и WhatsApp), еще ниже надпись вступай в группу. Задний фон возможно девушка в уггах или тимберлендах, возможно угги или тимберленды просто на фоне, просто девушка красивая или нейтральный фон. Попробовать обозначить три конкурентных преимущества (доставка, примерка, гарантия), если будет смотреться имею ввиду, если нет, то текст не забивать с преимуществами. Нужен строгий, красивый и дорогой дизайн. Как это сказать картинка должна быть "вкусной" и вызывать желание купить или зайти в группу и посмотреть.

примеры хороших групп: http://vk.com/club14691798

или с подобным дизайном: http://vk.com/flyshoesru

нравится дизайн в стиле lamoda.ru и wildberries.ru

В дальнейшем нужен будет дизайн для сообществ остальных соц сетей.