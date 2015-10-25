Сделать flat model design иконку и обложку для продукта

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Нужно создать flat model design иконку и обложку для продукта.

В результате должно получиться:

  • Иконку - JPEG 80x80px
  • Обложку - JPEG 590x300px
  • PSD файл со слоями
  • Шрифт (если использовался кастомный шрифт)
  • Все текстовые поля должны быть редактируемыми
Все детали предоставим после указания исполнителя.
8 лет назад
lanatana
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
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