Создание графических рекламных баннеров

# 1 — $ 15

Создание 2-х графических баннеров, размер 1200*627 пикселей, текст не должен превышать 20% изображения (для проверки https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay).

Сайт наших услуг - http://line24.ua/, сайт подобной компании - https://knopka24.ru/

Текст для первого баннера "Датчик падения для пожилых людей", для второго "Кнопка SOS для пожилых людей".

На баннере не хотим фото пожилых людей.

Возможно разместить пиктограммы, которые обозначают функционал нашего оборудования - кнопка сос, голосовая связь, gsm телефон, датчик падения (только для баннера с текстом про датчик падения), кнопки быстрого дозвона родным, доступно по всей Украине (https://knopka24.ru/product/tovary/116/ - примеры пиктограмм).

Возможно использовать наш логотип.

Цветовое решение за вами. Подбор фото, рисунков, фона за вами