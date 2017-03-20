Создание графических рекламных баннеров

$15
БаннерыЗавершен3 заявки344 просмотра
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#1$15

Создание 2-х графических баннеров, размер 1200*627 пикселей, текст не должен превышать 20% изображения (для проверки https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay). 

Сайт наших услуг - http://line24.ua/, сайт подобной компании - https://knopka24.ru/

Текст для первого баннера "Датчик падения для пожилых людей", для второго "Кнопка SOS для пожилых людей".

На баннере не хотим фото пожилых людей.

Возможно разместить пиктограммы, которые обозначают функционал нашего оборудования - кнопка сос, голосовая связь, gsm телефон, датчик падения (только для баннера с текстом про датчик падения), кнопки быстрого дозвона родным, доступно по всей Украине (https://knopka24.ru/product/tovary/116/ - примеры пиктограмм).

Возможно использовать наш логотип. 

Цветовое решение за вами. Подбор фото, рисунков, фона за вами

8 лет назад
Demi7
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
DmitriyDov
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
#1
Хорошая работа
Хороший заказчик.
Заявки фрилансеров
DmitriyDov
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
#1
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