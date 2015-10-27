Создание трёх анимированных баннеров для сервиса AppRating

$50
БаннерыЗакрыт4 заявки365 просмотров
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#1$30
#2$20

Сервис AppRating.ru предназначен для продвижения в топ рейтингов Google Play и Apple Store мобильных приложений, путём покупки мотивированных установок у нашего сервиса.  Сервис в свою очередь платит своим исполнителям, за установки приложений наших рекламодателей (мотивирует их).

Вот для привлечения таких исполнителей и требуется создать баннеры.

Основной контингент наших исполнителей - школьники и студенты.

Основной мотив - возможность устанавливать себе на смартфон или планшет новинки игр или приложений,

и получать за это хорошие деньги.

Наше конкурентное преимущество - мы платим за установки больше остальных.

У нас вознаграждение исполнителю за одну установку уже достигает 20 рублей.

Можно скачать наше приложение с Google Play, чтобы самим понять о чём идёт речь, либо для использования его скриншотов в оформлении баннеров:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apprate

Цель баннера - привести человека на сайт. Поэтому на баннер должно хотеться кликнуть.

Вашу фантазию мы не ограничиваем.

Цветовых предпочтений у нас тоже нет. 

Просто баннеры должны быть "работающими"!

Требования:

Баннеры - анимированные.

Формат GIF.

Размер файлов - разумный.

Баннеры обязательно необходимо изготовить в трёх размерах:

1). 728х90

2). 240x400

3). 200x200

Естественно, что они могут быть одинаковыми, отличаясь лишь размерами.  Победители должны быть готовы отрисовать баннеры и в других популярных размерах (за отдельную плату, и если потребуется).

8 лет назад
AlexanderX
Александр 
36 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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