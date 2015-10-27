Баннер 940х90 под ивент http://legalaid.ua/ua/event/forum-nerukhomosti Требования здесь - https://dom.ria.com/ru/price/view/?requirements=1
Дизайн рекламного баннера для интернет сайта. Тематика: Новый Год
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Требуется изготовить рекламный баннер для сайта. Скрин прикрепляю. Тематика - Новый год, костюмы деда Мороза, костюмы снегурочки, искусственные елки. Пример ужасного баннера в самом верху скрина.
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