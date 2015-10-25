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Баннер для розыгрыша маски NEXXT для волос в бесплатной группе города. Указать сроки - начало 28 октября, конец 4 ноября. Условия: добавиться в друзья к Светлане Мазловой, и сделать репост записи. Приз нужно забрать самостоятельно. На баннере можно сделать девушку с красивыми волосами.
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