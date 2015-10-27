Баннер 940х90

Здравствуйте! Нужен баннер. С анимацией - чтобы блестел или переливался. Пример текущего неанимированного баннера (возможно переакцентировать внимание со слов на изображение, так как сейчас изображение слабоватое): https://www.dropbox.com/s/3r0mty8fq416x37/swarovski.png?dl=0 Также можно использовать другие изображения для большего впечатления, например с ...