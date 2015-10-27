Flash баннер под БаЯн

Создание 2-х графических баннеров, размер 1200*627 пикселей, текст не должен превышать 20% изображения (для проверки [i][url=https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.facebook.com/ads/tools/text_overlay&hash=7d6c8ea2be76d5f5cd6fbbc26800f85c]https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay[/url]). Сайт наших услуг - http://line24.ua/, сайт подобной компании - https://knopka24.ru/ [/i]Текст для первого баннера "Датчик падения для пожилых людей", для второго "Кнопка SOS для пожилых ...
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Приветствую!
нужен исполнитель flash баннеров, знакомый с правилами и стандартами БаЯна
пример того, что хочу получить http://avatars-fast.yandex.net/get-mcb/BnlQcelZsOeGudbt82wcYQ/swf?rnd=806564&link1
!!! первый заказ БЕЗ предоплаты !!!
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