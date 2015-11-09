Создание баннера с акцией на сайт.

Доброго времени суток.

Сайт: moiokna.by

Сфера работы: окна ПВХ, балконные рамы (алюминиевые, пвх), балконные двери (блоки) пвх, двери (пвх и алюминиевые),

обшивка балконов (вагонка, сайдинг, пвх, мдф.)

Суть акции: "рассрочка на 6 месяцев, 0% переплаты, 0% предоплаты", текст будет доработан.

Баннер будет размещен в верху сайта, где сейчас находится "рабочий баннер". Должен показывать конкурентное преимущество по условиям рассрочки и вызывать желание узнать подробности.

Уважаемые исполнители, прилагайте, пожалуйста, в заявках ссылки на конкретные примеры или портфолио созданных акционных, рекламных баннеров.

Вдвойне будет интересно услышать предполагаемую концепцию баннера.

С уважением, администратор сайта moiokna.by