Разработка дизайна сайта для спортивного учреждения

Требуется дизайнер и-мейл писем! Тема жидкая резина для авто. Копирайтер уже все написал, ТЗ отправлю позже - иполнителю Есть ли какая-то фиксированная цена за письмо? и срок изготовления(отрисовки)? если есть верстальщик-партнер, то напишите об этом в отклике.