Разработка дизайна сайта для спортивного учреждения

Требуется дизайнер и-мейл писем! Тема жидкая резина для авто. Копирайтер уже все написал, ТЗ отправлю позже - иполнителю Есть ли какая-то фиксированная цена за письмо? и срок изготовления(отрисовки)? если есть верстальщик-партнер, то напишите об этом в отклике.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать главную страницу и 8 внутренних страниц (новости, расписание занятий, блог новостей, список новостей, страница новости, фотогалерея, страница преподавателей, ГТО).
Адаптивный дизайн. Сайт будет делаться на Joomla.
Мы даём логотип, адрес работающего старого сайта, фото и текст, а также описываем функционал.
Работа включает создание прототипа сайта в виде схемы расположения блоков, и дизайн.
На выходе должен быть PSD.
Возможны правки, которые будет вносить заказчик. Надо все оперативно исправлять.
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