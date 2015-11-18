Сделать HTML анимированный баннер

Необходимо из исходных файлов сделать анимацию которая изображена на этом [b][url=http://www.youtube.com/watch?v=UwVPKrUGYDA]видео [/url] [/b] [b]Исходные ресурсы:[/b] [list=1][*]Иллюстрация основной сцены в FULL HD качестве [*]Ракурсы всех машин в виде набора PNG изображений[*]Видео, наглядно показывающее движение всех машин[/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Гугл и Яндекс отказываются от Флеш. Мы идем за ними.
Для размещения рекламы на нашем сайте надо сделать рекламный баннер для одной конторы. Количество слайдов до 6.
Размер 300-высота, 250-ширина в пикселях.
Из требований:
наличие в портфолио сделанных html5-баннеров.
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