Сделать HTML анимированный баннер

АнимацияЗакрыт11 заявок217 просмотров
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Для размещения рекламы на нашем сайте надо сделать рекламный баннер для одной конторы. Количество слайдов до 6.

Размер 300-высота, 250-ширина в пикселях.

Из требований:

наличие в портфолио сделанных html5-баннеров.

HTML
8 лет назад
afikus
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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