Добрый день! Требуется создание флеш-анимированных роликов по акционным товарам в количестве 3-х роликов. Попробую пояснить... В магазине на стене размещен телевизор, диагональ 60 см, на которых мы демонстрируем ролики по продукции. В данное время в магазине проводятся АКЦИИ ...