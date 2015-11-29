Требуется создание флеш анимированных мини роликов

Добрый день!

Требуется создание флеш-анимированных роликов по акционным товарам в количестве 3-х роликов.

Попробую пояснить... В магазине на стене размещен телевизор, диагональ 60 см, на которых мы демонстрируем ролики по продукции.

В данное время в магазине проводятся АКЦИИ по товарам, что вроде того "купи 7 товаров и получи 1 в подарок", необходимо такие АКЦИИ оформить в роликах / слайдах, чтобы это демонстрировать.

Прошу откликнуться специалистов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : возможность общаться голосом, так как объяснять будет намного проще что нужно сделать.

Чтобы понять тему, торгуем ИМ runail-shop.kz