Моушн-дизайнер

АнимацияЗакрыт9 заявок200 просмотров
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Для нашей производственной студии  "DMart Production"  требуется моушн-дизайнер. 

 

Более подробно о студии Вы можете посмотреть на сайте http://dmartproduction.com/  

 

Обязанности: Персонажная анимация. 

 

Требования:  Пример нашей работы https://drive.google.com/file/d/0BwFEoN-veLBOeXkzUzlPWTF4WEk/view 

 

Вы должны уметь сделать не хуже! 

 

 

Условия работы: 

  • По скрипту, из готовых разложенных по слоям ПСД-файлов нужно будет собирать до 6,5 минут анимации
  • Оплата 3000 грн. за серию
  • Сроки: до 12 дней на серию
  • Подписываем Договор
Если Вы готовы поработать с нами - пишите. 
8 лет назад
mkmediagroup
Лана Ранок 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
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