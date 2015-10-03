Анимированные, флеш схемы проезда

Нужно нарисовать, анимировать несколько схем проезда для сайта avtodate.com. Пример что нравится клиенту и на подобие чего нужно сделать на стр. контактов - http://www.avtodate.com/contacts/

Во вложении файлы скриншоты из яндекс карт (!клиент старался). Желательно исполнителя, который знает московские дороги и понимает, какие там развязки и куда откуда клиент на скриншотах показывает маршруты. На сайте в контактах два точных адреса указано, просто сейчас поменялись способы проезда. НА "Можайское шоссе дом 165" получается вроде 4 варианта "как проехать" - все нужно отрисовывать