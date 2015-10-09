Видеоролик для CS:GO проекта

Требуется создание мультфильма про казино. Хотелось бы узнать стоимость за выполнение 3 минутного мультфильма, с учетом того, что изначально будут согласовываться персонажи. Их будете делать по моим описаниям. Далее по моему же сценарию делаете мультфильм. Ну, ...