Развевающийся флаг - гифка

АнимацияЗавершен2 заявки831 просмотр
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Здравствуйте!

Необходимо сделать гифку - развевающийся флаг на фоне памятника.

Гифку с флагом прилагаю - как образец вам.

Фон есть.

От вас цена и сроки исполнения

8 лет назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
RomZik
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Очень реалистичный флаг получился! Спасибо большое за отличную работу!
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи. Только положительные впечатления. Рекомендую!
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