Развевающийся флаг - гифка

Цель - создать анимации для книги. Все графические элементы уже есть нарисованы. Нужно только проанимировать их. Сначала нужно 30 простых анимаций. В основном это движение дерева, движение главного героя, минимальные движения объектов. Выполнить нужно в Flash или SpriteBuilder. ...