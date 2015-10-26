Мини анимация gif

АнимацияЗакрыт9 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать гифку на которой будет изображено летающее насекомое. Детали уточню в личку. Сделать надо быстро.

8 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
  • Похожие заказы

  • Анимация иллюстрации

    Нужно сделать анимацию 12-15 картинок. Все картинки в слоях. Пример анимации одной прикладываю (в остальных объем работы схожий). По срокам - до 30 декабря.    От Вас нужны сроки и стоимость.

    Анимация19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Видеоролик для CS:GO проекта

    Здравствуйте, нужно сделать видеоролик для сайта [url=http://csgopick.ru/]csgopick.ru[/url]  Пример можно посмотреть тут: http://vk.com/video270578077_171609798 Указывайте цену сроки

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Развевающийся флаг - гифка

    Здравствуйте! Необходимо сделать гифку - развевающийся флаг на фоне памятника. Гифку с флагом прилагаю - как образец вам. Фон есть. От вас цена и сроки исполнения

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Анимационное меню для сайта

    Сайт fireworkplus.ru нужно создать анимационное меню на подобии сайта www.[b]feeriya[/b].ru можно попроще, самое главное чтобы меню было из картинок.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Добавить анимацию в текст (Photoshop)

    Срочно - в теч пары часов - добавить в проект Фотошоп анимацию на текстовое описание. Анимация должна быть сквозная на весь текст, размещенный на экране. Текст должен "переливаться" Проект будет предоставлен в PSD, вернуть также нужно в формате ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Моушн-дизайнер

    Для нашей производственной студии [b] "DMart Production"[/b]  требуется моушн-дизайнер.    Более подробно о студии Вы можете посмотреть на сайте http://dmartproduction.com/     [b]Обязанности:[/b] Персонажная анимация.    [b]Требования:  [/b]Пример нашей работы https://drive.google.com/file/d/0BwFEoN-veLBOeXkzUzlPWTF4WEk/view    Вы должны уметь сделать не хуже!      [b]Условия работы:[/b]  [list][*]По скрипту, из готовых разложенных по слоям ПСД-файлов ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимированные, флеш схемы проезда

    Нужно нарисовать, анимировать несколько схем проезда для сайта avtodate.com. Пример что нравится клиенту и на подобие чего нужно сделать на стр. контактов - http://www.avtodate.com/contacts/ Во вложении файлы скриншоты из яндекс карт (!клиент старался). Желательно исполнителя, который знает московские ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать мультик длиной 4 минуты

    Добрый день. Необходимо сделать детский мультик продолжительностью 4 минуты по моему сценарию. в планах создание мультсериала, так что если будет продуктивная работа, возможны систематические заказы. Уважаемые исполнители, в заявках прошу указывать цену, за которую высогласны ...

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание мультфильма

    Требуется создание мультфильма про казино. Хотелось бы узнать стоимость за выполнение 3 минутного мультфильма, с учетом того, что изначально будут согласовываться персонажи. Их будете делать по моим описаниям. Далее по моему же сценарию делаете мультфильм. Ну, ...

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад