Мини анимация gif

Нужно сделать анимацию 12-15 картинок. Все картинки в слоях. Пример анимации одной прикладываю (в остальных объем работы схожий). По срокам - до 30 декабря. От Вас нужны сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать гифку на которой будет изображено летающее насекомое. Детали уточню в личку. Сделать надо быстро.
- Похожие заказы
- Анимация19 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать видеоролик для сайта [url=http://csgopick.ru/]csgopick.ru[/url] Пример можно посмотреть тут: http://vk.com/video270578077_171609798 Указывайте цену срокиАнимация14 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать гифку - развевающийся флаг на фоне памятника. Гифку с флагом прилагаю - как образец вам. Фон есть. От вас цена и сроки исполненияЗавершен8 лет назад
Сайт fireworkplus.ru нужно создать анимационное меню на подобии сайта www.[b]feeriya[/b].ru можно попроще, самое главное чтобы меню было из картинок.Завершен8 лет назад
Флаг можно посмотреть здесь http://flag5.ulmfamily.ru/ Срочно. Пишите цену и сроки.Завершен8 лет назад
Срочно - в теч пары часов - добавить в проект Фотошоп анимацию на текстовое описание. Анимация должна быть сквозная на весь текст, размещенный на экране. Текст должен "переливаться" Проект будет предоставлен в PSD, вернуть также нужно в формате ...Анимация3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для нашей производственной студии [b] "DMart Production"[/b] требуется моушн-дизайнер. Более подробно о студии Вы можете посмотреть на сайте http://dmartproduction.com/ [b]Обязанности:[/b] Персонажная анимация. [b]Требования: [/b]Пример нашей работы https://drive.google.com/file/d/0BwFEoN-veLBOeXkzUzlPWTF4WEk/view Вы должны уметь сделать не хуже! [b]Условия работы:[/b] [list][*]По скрипту, из готовых разложенных по слоям ПСД-файлов ...Анимация9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать, анимировать несколько схем проезда для сайта avtodate.com. Пример что нравится клиенту и на подобие чего нужно сделать на стр. контактов - http://www.avtodate.com/contacts/ Во вложении файлы скриншоты из яндекс карт (!клиент старался). Желательно исполнителя, который знает московские ...Закрыт8 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать детский мультик продолжительностью 4 минуты по моему сценарию. в планах создание мультсериала, так что если будет продуктивная работа, возможны систематические заказы. Уважаемые исполнители, в заявках прошу указывать цену, за которую высогласны ...Анимация14 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создание мультфильма про казино. Хотелось бы узнать стоимость за выполнение 3 минутного мультфильма, с учетом того, что изначально будут согласовываться персонажи. Их будете делать по моим описаниям. Далее по моему же сценарию делаете мультфильм. Ну, ...Анимация13 заявокЗакрыт8 лет назад