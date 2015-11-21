3д Моделинг логотипа и анимация

Срочно - в теч пары часов - добавить в проект Фотошоп анимацию на текстовое описание. Анимация должна быть сквозная на весь текст, размещенный на экране. Текст должен "переливаться" Проект будет предоставлен в PSD, вернуть также нужно в формате ...